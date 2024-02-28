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Холанн оформил первый хет-трик за полгода

28 Февраля 2024 • 00:10 Комментировать
Лутон Таун
2:5
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.60 2 1.30
2-й тайм

Вечером вторника «Манчестер Сити» гостит у «Лутон Тауна». Эрлинг Холанн, форвард «горожан» оформил хет-трик в ворота «шляпников» в матче Кубка Англии всего лишь за первый тайм.

Любопытно, что хет-трик стал для Холанна первым почти за полгода. Его последний хет-трик в официальных матчах датируется 2 сентября 2023 года, тогда «Сити» в рамках АПЛ разгромил лондонский «Фулхэм» - 5:1. С тех пор Эрлинг не оформлял хет-трик в составе своей команды.

Напомним, что следить за ходом поединка «шляпников» и «горожан» можно в текстовой трансляции на нашем портале. В разгаре второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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ЛУТОН ТАУН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Сегодня, 28 Февраля
00:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн оформил первый хет-трик за полгода
27 Февраля
23:50 · Англия. Премьер-лига
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