Холанн оформил первый хет-трик за полгода

Вечером вторника «Манчестер Сити» гостит у «Лутон Тауна». Эрлинг Холанн, форвард «горожан» оформил хет-трик в ворота «шляпников» в матче Кубка Англии всего лишь за первый тайм.

Любопытно, что хет-трик стал для Холанна первым почти за полгода. Его последний хет-трик в официальных матчах датируется 2 сентября 2023 года, тогда «Сити» в рамках АПЛ разгромил лондонский «Фулхэм» - 5:1. С тех пор Эрлинг не оформлял хет-трик в составе своей команды.

Напомним, что следить за ходом поединка «шляпников» и «горожан» можно в текстовой трансляции на нашем портале. В разгаре второй тайм!