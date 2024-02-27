Гвардиола вынужденно заменил Грилиша в первом тайме матча Кубка Англии

Вечером вторника «Манчестер Сити» гостит у «Лутон Тауна» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч в целом складывается для «горожан» удачно, команда Хосепа Гвардиолы ведёт.

Вот только у Джека Грилиша вновь наблюдаются проблемы со здоровьем – Гвардиола решил заменить англичанина, который, похоже, вновь получил травму – или переживает рецидив старого повреждения. Во время того, как Грилиш покидал поле, он немного прихрамывал и корчился от боли.

Тем не менее, после первого тайма «Сити» уверенно ведёт – 3:1. Следить за дальнейшими событиями матча можно в текстовой трансляции на нашем портале.