Романо: «Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о возможном уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед».

Будущее бразильца остаётся неопределённым: в последние месяцы слухи часто связывают его как с переходом в другие европейские клубы, так и с отъездом в Саудовскую Аравию. По сведениям Романо, уход Каземиро грядущим летом действительно вполне возможен. В «Манчестер Юнайтед» обсудят этот вопрос уже в ближайшие месяцы.

Соглашение 32-летнего футболиста с манкунианцами рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро.