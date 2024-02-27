Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне интересен представителям чемпионата Саудовской Аравии.

О возможном переезде бельгийской суперзвезды за пределы Европы в последние недели активно сообщают различные источники. По информации журналиста Экрема Конура, неназванный саудовский клуб готовит для 32-летнего игрока очень солидное предложение: хавбек может заработать порядка 225 млн евро по трёхлетнему контракту.

Текущий договор Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Руководство «горожан» заинтересовано в продлении соглашения лидера команды Хосепа Гвардиолы.