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Саудовский клуб готов предложить де Брёйне огромную зарплату слухи

27 Февраля 2024 • 21:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне интересен представителям чемпионата Саудовской Аравии.

О возможном переезде бельгийской суперзвезды за пределы Европы в последние недели активно сообщают различные источники. По информации журналиста Экрема Конура, неназванный саудовский клуб готовит для 32-летнего игрока очень солидное предложение: хавбек может заработать порядка 225 млн евро по трёхлетнему контракту.

Текущий договор Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Руководство «горожан» заинтересовано в продлении соглашения лидера команды Хосепа Гвардиолы.

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