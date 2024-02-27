Суперкомпьютер Opta назвал главного кандидата на титул чемпиона Англии

Суперкомпьютер Opta перед финальной третью текущего сезона в Английской премьер-лиге назвал основного фаворита на чемпионство. Машина полагает, что трофей снова возьмёт «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Так, компьютер оценивает шансы «горожан» на трофей в 50,6%.

Второй самый вероятный кандидат на чемпионство у суперкомпьютера – «Ливерпуль», который на данный момент лидирует в АПЛ – на его успех даётся 36,1%. У лондонского «Арсенала», третьего клуба лиги прямо сейчас – всего 13,3%. Вероятность чемпионства «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» оценивается как нулевая.

Ранее суперкомпьютер отреагировал на возвращение «Эвертону» четырёх баллов.