​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель

В «Манчестер Юнайтед» намечается кадровая революция или масштабная перестройка состава – кому как угодно. В летнее межсезонье «красные дьяволы» планируют расставаться со многими игроками. При этом, если верить Fichajes, приоритетом для манкунианцев является подписание контракта с защитником Антониу Силвой.

Купить 20-летнего Силву у «Бенфики» ближайшим летом можно будет за 100 миллионов евро. Защитник является воспитанником академии лиссабонского клуба.

Остаётся напомнить, что недавно новым владельцем «Манчестер Юнайтед» стал Джим Рэтклифф – он выкупил 25% акций. Именно компания Рэтклиффа будет управлять футбольными делами клуба.

Раскрыты трансферные планы «Манчестер Юнайтед»