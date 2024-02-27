​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет назначить тренером Зидана

Недавно компания INEOS взяла на себя управление футбольными делами «Манчестер Юнайтед» после того, как Джим Рэтклифф выкупил 25% акций клуба. Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, Рэтклифф настроен сделать всё возможное, чтобы вернуть «красных дьяволов» на вершину английского и европейского футбола. Для этого бизнесмен хочет пригласить на тренерский мостик Зинедина Зидана.

В то же время отмечается, что заполучить Зидана «Манчестер Юнайтед» будет непросто. При этом француз уже почти три года находится без тренерской работы – он покинул «Реал» по завершению сезона 2020/2021.

Главным тренером «Манчестер Юнайтед» сейчас является нидерландский специалист Эрик тен Хаг.