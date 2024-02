​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз специалисты порадовали любителей футбола рейтингом лучших футболистов Английской премьер-лиги по итогам нулевых годов.

Первое место в рейтинге занимает Тьерри Анри, который в своё время показывал прекрасную игру в футболке «Арсенала». На второй позиции – Криштиану Роналду. Выступая за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах, португалец обрёл статус звезды футбола. Тройку замыкает ещё один экс-игрок «красных дьяволов» - Уэйн Руни.

В топ-10 также входят Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Неманья Видич, Рио Фердинанд, Джон Терри, Петр Чех и Руд ван Нистелрой.