Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле

27 Февраля 2024 • 19:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Мэр Манчестера от Лейбористской партии Энди Бёрнем высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

- Лучший испанский экспортный продукт всех времён – это Гвардиола, - цитирует мэра Mundo Deportivo.

Также Бёрнем назвал Манчестер главным футбольным городом Европы, отметив, что и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед» выигрывали главный еврокубковый трофей – Лигу чемпионов.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он тренировал испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию». В прошлом сезоне «горожане» выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале «Интер» (1:0). Действующий контракт испанца с английском клубом рассчитан до июня 2025 года.

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В следующем туре подопечные Гвардиолы на своём поле примут «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт 3 марта и начнётся в 18:30 по московскому времени. Сегодня в рамках Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Лутоном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Энди Бёрнем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
19:20
Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле
17:46
Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень» 1
15:59
​Тен Хаг высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
12:45
Де Брёйне скорее перейдёт в МЛС, нежели в клуб из Саудовской Аравии
11:12
Клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера Де Брёйне
10:01
Невилл: «Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», не знает, что они пытаются делать» 1
26 Февраля
16:24
«Манчестер Юнайтед» летом планирует избавиться минимум от 10 игроков
15:49
Гвардиола: «Мы находимся в решающей части сезона и теперь должны быть стабильными»
14:30
Стало известно, сколько будет получать Бобб по новому контракту с «Манчестер Сити»
13:10
Де Брёйне может завершить карьеру в «Манчестер Сити» в 35 лет
12:28
Тен Хаг – о Хёйлунне: «Он игрок уровня «Манчестер Юнайтед»
09:56
«Манчестер Юнайтед» — главный претендент на Дюмфриса
25 Февраля
18:20
Сэр Алекс Фергюсон заработал 1 млн фунтов на скачках в Саудовской Аравии
10:30
Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лутона»
02:12
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию
24 Февраля
23:31
Эдерсон установил рекорд «Манчестер Сити» в Премьер-лиге
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
19:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ
19:20 · Англия. Премьер-лига
Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле
19:09 · Англия. Премьер-лига
​Тренеров «Манчестер Юнайтед» удивила просьба игроков после поражения
18:22 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может обратиться к итальянскому тренеру
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по вингеру
17:53 · Англия. Кубок Англии
Почеттино отреагировал на слова Невилла о «лузерах»
17:46 · Англия. Премьер-лига
Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень» 1
17:44 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Мы могли проиграть финал – любой может проиграть «Челси»
17:39 · Англия. Кубок Англии
​Почеттино обратился к фанатам «Челси» с просьбой
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» потерял важного игрока до конца сезона
17:29 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: Мы не давим на молодёжь – они должны получать удовольствие
17:20 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли ещё два очка
17:14 · Англия. Кубок Англии
​Клопп поделился неприятными новостями о состоянии Тьяго Алькантары
17:08 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Спустить игроков на землю – не проблема»
Все новости
Рекомендуем