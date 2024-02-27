Мэр Манчестера высказался о Гвардиоле

Мэр Манчестера от Лейбористской партии Энди Бёрнем высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

- Лучший испанский экспортный продукт всех времён – это Гвардиола, - цитирует мэра Mundo Deportivo.

Также Бёрнем назвал Манчестер главным футбольным городом Европы, отметив, что и «Манчестер Сити», и «Манчестер Юнайтед» выигрывали главный еврокубковый трофей – Лигу чемпионов.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он тренировал испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию». В прошлом сезоне «горожане» выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале «Интер» (1:0). Действующий контракт испанца с английском клубом рассчитан до июня 2025 года.

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В следующем туре подопечные Гвардиолы на своём поле примут «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт 3 марта и начнётся в 18:30 по московскому времени. Сегодня в рамках Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Лутоном».