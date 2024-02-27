​Тренеров «Манчестер Юнайтед» удивила просьба игроков после поражения

На выходных «Манчестер Юнайтед» огорчил своих болельщиков поражением от «Фулхэма» со счётом 1:2. Как сообщает The Guardian, некоторые футболисты после плохого матча попросили у тренерского штаба выходной день. Такая просьба удивила членов штаба, и она была отклонена, пишет The Guardian. В ответ игрокам лишь напомнили об их обязательствах. При этом отмечается, что Эрик тен Хаг, вероятно, о просьбе игроков не знал.

Обычно на следующий день после матча «Манчестер Юнайтед» проводит фитнес-занятие и разбор прошедшей игры по видео.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 28 февраля – против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.

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