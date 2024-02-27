​«Бавария» может обратиться к итальянскому тренеру

«Бавария» работает над поиском нового главного тренера. На прошлой неделе было объявлено, что по завершению нынешнего сезона Томас Тухель покинет тренерский мостик. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, предпочтительным кандидатом в «Баварии» остаётся Хаби Алонсо из «Байера».

При этом «Бавария» думает о планах «Б» и «В», если заполучить Алонсо не удастся. По данным источника, мюнхенцы могут обратиться к Роберто де Дзерби из «Брайтона». Отмечается, что член совета директоров «Баварии» Макс Эберль имеет положительное мнение об итальянском специалисте.

В то же время де Дзерби находится на радаре «Барселоны».

​«Барселона» выбрала нового тренера