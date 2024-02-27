​«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по вингеру

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом будет готов выслушать трансферные предложения по вингеру Антони. Бразилец не оправдывает ожиданий, и «красные дьяволы» могут с ним расстаться. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на MailSport.

В сезоне 2023/2024 Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Антони в 35 миллионов евро.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 28 февраля – против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.