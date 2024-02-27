Игнатов — о «Манчестер Сити»: «Абсолютно другой уровень»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о любимой команде в Английской премьер-лиге.

«Какой‑то любимой команды нет. Но выделю «Манчестер Сити» — это стабильность. Абсолютно другой уровень!» — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Хавбек отметил, что после прихода Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» команда регулярно выигрывает титулы и демонстрирует яркий футбол.

На данный момент «горожане» находятся на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 59 очков. Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего один балл.