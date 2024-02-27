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​«Брайтон» потерял важного игрока до конца сезона

27 Февраля 2024 • 17:35 Комментировать

Атакующий полузащитник Каору Митома вряд ли сыграет за «Брайтон» до конца нынешнего сезона. Эту неутешительную для фанатов «чаек» новость озвучил на пресс-конференции главный тренер команды Роберто де Дзерби.

«Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона», - сказал де Дзерби собравшимся журналистам.

В сезоне 2023/2024 Каору Митома провёл 23 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач на партнёров. Слухи активно связывают 26-летнего японца с более статусными клубами Европы.

Ближайший матч «Брайтон» проведёт 28 февраля – против «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.

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