​«Брайтон» потерял важного игрока до конца сезона

Атакующий полузащитник Каору Митома вряд ли сыграет за «Брайтон» до конца нынешнего сезона. Эту неутешительную для фанатов «чаек» новость озвучил на пресс-конференции главный тренер команды Роберто де Дзерби.

«Думаю, мы потеряли Митому до конца сезона», - сказал де Дзерби собравшимся журналистам.

В сезоне 2023/2024 Каору Митома провёл 23 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач на партнёров. Слухи активно связывают 26-летнего японца с более статусными клубами Европы.

Ближайший матч «Брайтон» проведёт 28 февраля – против «Вулверхэмптона» в Кубке Англии.