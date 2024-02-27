Почеттино: «Нкунку пропустит 3-4 недели»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о подробностях новой травмы нападающего Кристофера Нкунку. Француз получил повреждение после финала Кубка лиги с «Ливерпулем», который «синие» проиграли со счётом 0:1 в экстра-тайме.

«Кристоферу тяжело. Он был невероятен на предсезонной подготовке до того, как получил травму колена. Нам нужно посмотреть и оценить ситуацию. На данный момент прогноз таков, что Нкунку пропустил 3-4 недели. Надеюсь, не больше», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Нкунку успел отыграть всего 7 матчей в этом розыгрыше Английской премьер-лиги, где отметился 2 забитыми голами.