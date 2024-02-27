​Тен Хаг высказался об использовании молодых игроков

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии кубкового матча против «Ноттингем Форест» высказался об использовании молодых футболистов.

«Когда я пригласил Кобби Майну, у всех возникли вопросы. А сейчас люди говорят, что он должен быть в сборной Англии. Также я пригласил Гарначо. Форсон сыграл в прошлом матче, но это было непросто, ведь команда сыграла очень хорошо. Но он показал способности, за счёт которых может стать сильным в будущем.

Молодым игрокам нужно время, но они должны знать, что на топ-уровне времени у них не так много. Это парадокс. Но я дам им время, потому что верю в этих игроков», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.