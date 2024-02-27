Почеттино: «После матча с «Ливерпулем» владельцы выразили мне поддержку»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о беседе с владельцами клуба после поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги. Напомним, «синие» дотянули до экстра-тайма, где на последних минутах пропустили гол от Виргила ван Дейка.

«После матча мы встретились с владельцами и долго говорили. Мы обсудили упущенную возможность взять трофей. Я ощутил поддержку со стороны Тодда Бёли, адресовал мне очень приятное послание», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» в этом розыгрыше Английской премьер-лиги располагается на одиннадцатом месте. Команда Маурисио Почеттино завтра сыграет с «Лидсом» в ⅛ финала Кубка Англии.