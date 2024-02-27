​Тен Хаг высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем бразильского вингера Антони.

«Я знаю его способности – у него отличные способности. Когда он играет так, как я знаю из прошлого, его невозможно остановить. Он один из самых быстрых игроков на первых 10 метрах. Когда он будет снова играть так, результаты придут.

Я уверен, что он будет играть так в будущем. Я знаю, что он вынослив, и у него есть характер. Я поддерживаю его стремление вернуть свою лучшую форму. Но ему придётся дождаться этого шанса», - сказал тен Хаг журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.