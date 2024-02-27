​Тен Хаг ответил на критику Каррагера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил экс-игроку сборной Англии Джейми Каррагеру. Последний раскритиковал «красных дьяволов» за их стиль после поражения от «Фулхэма».

«Некоторые аналитики очень объективны, а некоторые очень субъективны. Джейми Каррагер с самого начала критиковал, а теперь хочет изложить свою точку зрения. Вероятно, по первым 30 минутам он был прав – расстановка полузащиты «Фулхэма» удивила нас, и нам пришлось искать решения. Спустя полчаса мы их нашли.

Я не был доволен игрой в защите, особенно слева. «Фулхэм» несколько раз проходил через этот фланг.

В предыдущих матчах мы побеждали этим составом. Футболисты не роботы – иногда они играют плохо», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.