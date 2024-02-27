Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Игроки устали, ведь всегда сложно восстанавливаться после поражения в финале»

27 Февраля 2024 • 15:52 Комментировать
Челси
...
Лидс
28.02 22:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт состояния игроков после поражения в финале Кубка лиги от «Ливерпуля».

«Игроки устали, ведь всегда сложно восстанавливаться после поражения в финале. Зато я очень счастлив, ведь если вы спросите всех футболистов, каждый из них выразит желание сыграть в завтрашнем матче против «Лидса» в Кубке Англии», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что положение Маурисио в «Челси» можно назвать довольно шатким. В конце сезона руководство примет решение насчёт того, стоит ли продолжать сотрудничество с аргентинским специалистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
09:52
«Челси» - «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИДС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
16:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался об использовании молодых игроков
16:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «После матча с «Ливерпулем» владельцы выразили мне поддержку»
16:10 · Англия. Кубок Англии
​Тен Хаг – о Кубке Англии: «Наш подход не меняется»
16:05 · Англия. Кубок Англии
​Тен Хаг рассказал о состоянии Каземиро
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг ответил на критику Каррагера
15:52 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Игроки устали, ведь всегда сложно восстанавливаться после поражения в финале»
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
15:44 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» снова неприятности: Нкунку получил очередную травму
15:14 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен итальянский тренер
15:06 · Англия. Премьер-лига
​Робертсон может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
12:45 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне скорее перейдёт в МЛС, нежели в клуб из Саудовской Аравии
12:16 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Челси» интересен многим европейским клубам
Все новости
Рекомендуем