Почеттино: «Игроки устали, ведь всегда сложно восстанавливаться после поражения в финале»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт состояния игроков после поражения в финале Кубка лиги от «Ливерпуля».

«Игроки устали, ведь всегда сложно восстанавливаться после поражения в финале. Зато я очень счастлив, ведь если вы спросите всех футболистов, каждый из них выразит желание сыграть в завтрашнем матче против «Лидса» в Кубке Англии», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что положение Маурисио в «Челси» можно назвать довольно шатким. В конце сезона руководство примет решение насчёт того, стоит ли продолжать сотрудничество с аргентинским специалистом.