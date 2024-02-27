​Мудрик может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ

Вингер Михаил Мудрик не оправдывает ожиданий в «Челси». В начале прошлого года клуб заплатил за украинца 70 миллионов евро, но с тех пор в 43 матчах Мудрик забил лишь четыре гола и отдал пять голевых передач.

Как сообщает CaughtOffside, несмотря на плохую форму, интерес к Мудрику проявляет «Арсенал». «Канониры» могут арендовать 23-летнего футболиста, но возможность полноценного трансфера также не исключается.

Кроме того, Михаил Мудрик находится на радаре итальянского «Ювентуса».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мудрика в 40 миллионов евро.