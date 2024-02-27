У «Челси» снова неприятности: Нкунку получил очередную травму

Лондонский «Челси» столкнулся с очередными неприятностями. Нападающий Кристофер Нкунку получил ещё одну травму, которая стала для него уже третьей в нынешнем сезоне.

Имя Нкунку появилось в списке травмированных на официальном сайте «Челси». Сообщается, что француз в настоящий момент проходит обследование, которое выявит рок отсутствия нападающего.

Кристофер пропустил первую половину сезона из-за операции на колене, но затем вернулся в строй и получил повреждение бедра. К сегодняшнему дню Нкунку успел провести всего 7 матчей в Английской премьер-лиге, где отметился двумя забитыми голами.