​«Манчестер Юнайтед» интересен итальянский тренер

По завершению сезона в «Манчестер Юнайтед» может смениться главный тренер. В прессе проскакивала информация о том, что новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф может отправить Эрика тен Хага в отставку, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Между тем, Manchester Evening News сообщает о том, что «красным дьяволам» интересен Роберто де Дзерби. Итальянец сейчас показывает хорошие результаты в «Брайтоне», и слухи то и дело связывают его с более статусными клубами.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.