​Робертсон может уйти из «Ливерпуля» в другой топ-клуб

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает MailSport, шотландец является кандидатом на замену для Альфонсо Дэвиса в «Баварии». Канадец летом наверняка перейдёт в мадридский «Реал», поэтому мюнхенскому гранду будет нужен новый игрок на левый фланг обороны.

Эндрю Робертсон выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. С тех пор защитник провёл 282 матча, в которых забил девять голов и отдал 64 результативных паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Робертсона в 35 миллионов евро.