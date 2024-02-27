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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити»

27 Февраля 2024 • 14:38 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в частной беседе назвал единственного футболиста «Манчестер Юнайтед», способного играть за его нынешнюю команду. Как сообщает Football Insider, таким игроком Гвардиола назвал нападающего Маркуса Рэшфорда.

В то же время, если верить источнику, Гвардиола выразил сомнение в способности Рэшфорда играть в комбинационный футбол, который он так высоко ценит. В остальном Хосеп высоко оценил английского нападающего.

В воскресенье, 3 марта, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся лицом к лицу в календарном матче Английской премьер-лиги. Игра пройдёт на «Этихад Стэдиум».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Маркус Рэшфорд ещё теги
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