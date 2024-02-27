Де Брёйне скорее перейдёт в МЛС, нежели в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в обозримом будущем не намерен выступать в чемпионате Саудовской Аравии. По информации от The Athletic, в качестве последнего пункта назначения для своей карьеры 32-летний бельгиец больше рассматривает МЛС.

Отметим, что летом 2025 года у де Брёйне истекает контракт с «Манчестер Сити». Скорее всего, бельгийский футболист продлит соглашение с командой Хосепа Гвардиолы, но пока неизвестно, на какой срок будет рассчитан контракт.

Ранее сообщалось, что летом клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво пытаться приобрести де Брёйне, который в этом сезоне отметился одним голом и 4 ассистами в АПЛ.