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Вингер «Челси» интересен многим европейским клубам

27 Февраля 2024 • 12:16 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
02.03 18:00

Вингер лондонского «Челси» Омари Хатчинсон интересен многим клубам как в Англии, так и во всей Европе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, молодой англичанин смог впечатлить другие клубы своими выступлениями в составе «Ипсвича» на правах аренды.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Хатчинсон отметился 5 голами и 4 ассистами, в основном выходя на поле с замены. Большую часть своих результативных действий футболист набрал в последних пяти матчах.

Отмечается, что «Челси» полностью контролирует ситуацию с Хатчинсоном. Скорее всего, англичанина в следующем сезоне отдадут в аренду в более сильную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Омари Хатчинсон

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