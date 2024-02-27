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Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»

27 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубе Невеш признался, что был близок к переходу в три европейских топ-клуба прошлым летом, когда ещё числился футболистом «Вулверхэмптона».

«Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались. В результате этого я остался разочарован и согласился на трансфер в «Аль-Хиляль». Не хочу называть имена, но «Барселона» была самым реальным вариантом, сообщения в СМИ не были ложью. Всё было близко, как и в случае с «Арсеналом». Затем мной интересовался другой клуб за пределами Англии», – приводит слова Невеша O Jogo.

26-летний Невеш прошлым летом перешёл в «Аль-Хиляль» за 55 миллионов евро компенсации.

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