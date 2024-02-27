Два важных игрока «Арсенала» могут вернуться к следующему матчу

Лондонский «Арсенал» получит усиление перед матчем 27-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Как сообщается в британской прессе, в состав команды возвращаются хавбек Томас Парти и фланговый защитник Александр Зинченко.

Оба футболиста близки к восстановлению после травм и вскоре начнут заниматься в общей группе. Напомним, что Парти не выходил на поле с октября прошлого года, а украинец вылетел из строя в начале текущего месяца.

После 26 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 58 баллов. Команда Микеля Артеты занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.