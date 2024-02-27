Клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера Де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может покинуть свою команду по окончании сезона. Как сообщает журналист Саша Тавольери, клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера 32-летнего бельгийца.

Ожидается, что предложения начнут поступать «Манчестер Сити» по окончании чемпионата Европы в июле. До тех пор де Брёйне не хочет отвлекаться и думать о посторонних вещах.

Напомним, у Кевина летом 2025 года истекает контракт с «Манчестер Сити», но клуб готов предоставить ему новое соглашение. В этом сезоне де Брёйне отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в Премьер-лиге.