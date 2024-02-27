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Клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера Де Брёйне

27 Февраля 2024 • 11:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может покинуть свою команду по окончании сезона. Как сообщает журналист Саша Тавольери, клубы из Саудовской Аравии будут настойчиво добиваться трансфера 32-летнего бельгийца.

Ожидается, что предложения начнут поступать «Манчестер Сити» по окончании чемпионата Европы в июле. До тех пор де Брёйне не хочет отвлекаться и думать о посторонних вещах.

Напомним, у Кевина летом 2025 года истекает контракт с «Манчестер Сити», но клуб готов предоставить ему новое соглашение. В этом сезоне де Брёйне отметился одним голом и четырьмя результативными передачами в Премьер-лиге.

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