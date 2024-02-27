«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника

Полузащитник Олли Арблатер, правами на которого владеет «Шеффилд Юнайтед», попал в сферу интересов топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает портал Tribal Football.

Согласно данным источника, в подписании хавбека заинтересованы три клуба. Речь идет о лондонском «Арсенале», «Ливерпуле» и «Ньюкасле». Срок действующего контракта Арблатера с «Шеффилд Юнайтед» рассчитан до 2028 года.

В первой половине нынешнего сезона игрок выступал за клуб «Порт Вейл».

По итогам 26 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место в таблице. Вторым идет «Манчестер Сити», а третьим – лондонский «Арсенал».