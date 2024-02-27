«Арсенал» нашёл нового вратаря

Голкипер амстердамского «Аякса» Диант Рамай имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как информирует Tribal Football, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал», подыскивающий замену Аарону Рамсдейлу.

Рамай присоединился к «Аяксу» летом прошлого года, перейдя из франкфуртского «Айнтрахта» за пять миллионов евро. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Эредивизии 22-летний голкипер провел 17 поединков за «Аякс». Рамай пропустил 26 голов, а в двух встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.