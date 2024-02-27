Стало известно имя возможного преемника Клоппа: кто такой Аморим и подойдёт ли он «Ливерпулю»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим считается одним из кандидатов на пост наставника «Ливерпуля». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о португальском специалисте.

Аморим играл за сборную Португалии, но выдающейся карьеры не сделал

Рубен Аморим был средним футболистом. Нельзя сказать, чтобы его карьера была успешной, но уж точно не провальной. Аморим начинал в «Белененсеше», а затем перебрался в «Бенфику», откуда отлучался в аренду в «Брагу», а перед завершением карьеры провёл несколько поединков за катарскую «Аль-Вакру». В составе лиссабонского клуба Аморим дважды выиграл чемпионат страны, один раз кубок и четырежды Кубок лиги.

Выступал Аморим и за сборную Португалии. На счету полузащитника 14 матчей. Он даже ездил на чемпионат мира-2010, когда после объявления состава Луиш Нани получил травму. Именно на мундиале Аморим и дебютировал в составе национальной команды.

Тренерская карьера началась многообещающе

Аморим начал тренерскую карьеру в 2018-м, точнее говоря, должен был. Он возглавил команду «Каза Пия» из Третьего дивизиона. Однако спустя пару недель наставник пост покинул. Дело в том, что у Аморима не было необходимой лицензии, за что клуб получил наказание в виде лишения очков.

После этого у начинающего специалиста было два варианта: молодёжная команда «Бенфики» (до 23 лет) или «Брага» Б. Аморим выбрал вторую опцию и не прогадал. Наставник получил необходимую лицензию, а клуб вскоре уволил наставника главной команды. Так в декабре 2019 года Аморим принял «Брагу».

Уже через месяц тренер завоевал первый трофей. «Брага» в полуфинале Кубка лиги обыграла лиссабонский «Спортинг» со счётом 2:1, а затем в финале турнира «Порту» – 1:0.

До момента остановки сезона из-за короновариуса «Брага» под руководством Аморима провела во всех турнирах 13 матчей, дважды проиграв (оба раз от «Рейнджерс» в Лиге Европы) и однажды сыграв вничью. В чемпионате команда взлетела с восьмого на третье место. Этого хватило «Спортингу»…

Безумная ставка «Спортинга», давшая результат

По ходу паузы из-за коронавируса «Спортинг» совершил очередной, как казалось, безумный ход. Как иначе назвать выплату 10 миллионов евро в качестве компенсации «Браге», чтобы получить тренера, который проработал на топ-уровне менее 6 месяцев? На тот момент дороже платили всего за трёх наставников в мире. Дополнительным ударом для поклонников «Спортинга» было прошлое Аморима в стане «Бенфики».

Однако наставник быстро изменил буквально всё. Уже в первом полноценном сезоне Аморим привёл «львов» к первому за 19 лет чемпионству. В следующем сезоне «Спортинг» стал вторым, и в текущем борется за золото, отставая от лидера «Бенфики» на два балла. Помимо трофеев Аморим пополняет клубную кассу, ведь игроков после работы с ним получается продать за большие деньги. Нуну Мендеш принёс «львам» 45 миллионов евро (трансфер в «ПСЖ»), Матеуш Нуньеш за переход в «Вулверхэмптон» тоже 45, Жоау Палинья – 21 (сейчас игрок «Фулхэма»), Мануэля Угарте тот же «ПСЖ» приобрёл за 60, а «Тоттенхэм» выплатил 45 миллионов за Педро Порро.

Игровой стиль

Аморим, наряду с Юлианом Нагельсманом, входит в число лучших тренеров до 40 лет. «Спортинг» действует обычно по схеме 3-4-3. Стиль Аморима основан на владении мячом, при этом он уделяет большое внимание прессингу, что роднит его с Клоппом. Кроме того, как и немец, португальский специалист делает серьёзный упор на фланги. Так или иначе, главное для Аморима создавать численное преимущество на отрезках поля. В то же время «Спортинг» довольно мало пропускает, и все отмечают, что это результат структуры команды. Лиссабонцы грамотно перестраиваются и не создают пространства сопернику.

Подойдёт ли Аморим «Ливерпулю»?

Проще говоря, португалец выглядит логичным наследником Клоппа, если смотреть на вопрос с точки зрения «Ливерпуля». Аморим имеет схожую философию, что должно позволить ему принять команду в текущем состоянии и не устраивать революции.

Тем не менее есть сомнения, что мерсисайдцы сделают ставку на юного Аморима. Переход из «Спортинга» в одну из лучших команд современности выглядит слишком резким. Скорее «Байер» должен смотреть на португальца как на того, кого стоит первым звать, если (когда?) Хаби Алонсо уйдёт. Да и для самого Аморима переезд в Бундеслигу был бы более последовательным ходом, чем прыгать с головой сразу в омут Премьер-лиги.

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Роман Андреев