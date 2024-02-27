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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль»

27 Февраля 2024 • 10:51 Комментировать (4)

«Барселона» продолжает подыскивать замену Хави Эрнандесу. Испанский тренер покинет команду по завершении нынешнего сезона.

По информации Tuttosport, в сферу интересов каталонского гранда попал главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги. Кроме «сине-гранатовых» в подписании итальянского специалиста заинтересованы несколько представителей Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и лондонском «Челси».

Индзаги занимает пост главного тренера «нерадзурри» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения 47-летнего наставника истекает в 2025 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ливерпуль Барселона Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Barcelona-Champions
27 Февраля 2024 в 12:00
Не вижу Индзаги в Англии, он сейчас идеально находится на своём месте 👍В Италии ему надо работать в дальнейшем, может , Скуадру Адзурру будет тренировать со временем, когда-нибудь возможно Барселону, было бы его там интересно увидеть) А пока что пусть остаётся в Интере, он создал хорошую команду в Милане🇮🇹⚽
CELTIC FROST
27 Февраля 2024 в 11:29
Ну а что. Было бы любопытно...
One Live
27 Февраля 2024 в 11:28
Зачем Индзаги вляпываться в дерьмо, если он сейчас тренирует топ клуб?
Исключение Ливерпуль - там боссы с головой дружат, но после Клоппа все равно будет очень сложно!
Думаю, что следующая цель после скудетто у Интера будет ЛЧ!
Так что смысла особо нет переходить из клуба, где все налажено в сомнительные проекты вроде Барсы и МЮ с Челси на текущий момент!
InterSan
27 Февраля 2024 в 11:25
После Индзаги - на тренерский мостик Интера, должен прийти Семеоне. Но, уверен, что еще 1,5-2 года никто дергаться не будет.
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