Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль»

«Барселона» продолжает подыскивать замену Хави Эрнандесу. Испанский тренер покинет команду по завершении нынешнего сезона.

По информации Tuttosport, в сферу интересов каталонского гранда попал главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги. Кроме «сине-гранатовых» в подписании итальянского специалиста заинтересованы несколько представителей Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и лондонском «Челси».

Индзаги занимает пост главного тренера «нерадзурри» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения 47-летнего наставника истекает в 2025 году.