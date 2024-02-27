Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль»

«Барселона» продолжает подыскивать замену Хави Эрнандесу. Испанский тренер покинет команду по завершении нынешнего сезона.
По информации Tuttosport, в сферу интересов каталонского гранда попал главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги. Кроме «сине-гранатовых» в подписании итальянского специалиста заинтересованы несколько представителей Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и лондонском «Челси».
Индзаги занимает пост главного тренера «нерадзурри» с лета 2021 года. Срок трудового соглашения 47-летнего наставника истекает в 2025 году.
Исключение Ливерпуль - там боссы с головой дружат, но после Клоппа все равно будет очень сложно!
Думаю, что следующая цель после скудетто у Интера будет ЛЧ!
Так что смысла особо нет переходить из клуба, где все налажено в сомнительные проекты вроде Барсы и МЮ с Челси на текущий момент!
Бан пользователя