Невилл: «Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», не знает, что они пытаются делать»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре манкунианцев под руководством Эрика тен Хага.

«Никто из тех, кто смотрит «Манчестер Юнайтед», независимо от того, фанат вы или нет, не знает, что они пытаются делать каждую неделю, и это проблема», — цитирует Невилла Sky Sports.

Также эксперт выразил мнение, что новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» уже приняли решение касательно того, будет ли тен Хаг работать с командой в следующем сезоне.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Свой следующий матч манкунианцы проведут 3 марта против «Манчестер Сити».