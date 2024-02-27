«Арсенал» хочет купить полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер попал в сферу интересов другого столичного клуба – «Арсенала». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Как стало известно источнику, «канониры» готовы побороться за хавбека с «Тоттенхэмом», который на днях заявил о своем интересе. Переход в один из клубов может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Конор – воспитанник академии «Челси». В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 34 поединках команды, отметившись тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.