«Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя

Ирландский форвард Эван Фергюсон, правами на которого владеет «Брайтон», может продолжить карьеру в другом английском клубе. По сведениям Football Insider, в услугах футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» готово выделить на подписание 19-летнего нападающего порядка 120 миллионов евро в летнее трансферное окно. Контракт Эвана с «Брайтоном» рассчитан до середины 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Фергюсон провел 31 встречу во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.