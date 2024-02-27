Ширер поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-нападающий сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

«У «Ливерпуля» в конце сезона уходит Клопп, поэтому на команду оказывается серьезное давление. Все мы помним, что произошло с «Арсеналом» в минувшем розыгрыше АПЛ. Что касается «Манчестер Сити», то «горожане» хороши в этом плане. Это сильная команда, которая уже через многое прошла и знает, как справляться с давлением», - цитирует Алана Metro.

По итогам 26 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» занимает первое место, «Манчестер Сити» идет вторым, а «Арсенал» - третьим.