Гвардиола высказался о давлении на «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о давлении, которое оказывается на его команду.

«Знаете, лучше пусть будет так, чем мы будем бороться за десятое место в Премьер-лиге. Мне нравится настраиваться на каждый матч, ведь в случае неудачи можно многое потерять. В августе и сентябре это кажется очень далеким, что невозможно думать о трофеях. И в данный момент тоже», - передает слова испанского тренера Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 59 баллов. Подопечные Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.