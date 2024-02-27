Аморим отреагировал на интерес грандов АПЛ

Наставник португальского «Спортинга» Рубен Аморим высказался относительно своего будущего. Специалиста связывают с работой в лондонском «Челси» и «Ливерпуле».

«Не хочу, чтобы много рассуждали на тему моего будущего. Я уже все сказал, не хочу обсуждать это заново. Сейчас мои мысли только о следующем матче «Спортинга». Потом посмотрим, что будет дальше», - передает слова специалиста Liverpool Echo.

Аморим занимает пост главного тренера лиссабонского коллектива с марта 2020 года. Под руководством этого наставника «Спортинг» становился чемпионом Португалии и два раза выигрывал кубок страны.