«Челси» выбрал тренера, который может заменить Почеттино

В лондонском «Челси» недовольны работой главного тренера команды Маурисио Почеттино. По сообщениям журналистов Daily Mail, «пенсионеры» выбрали специалиста, который может заменить аргентинца.

Как информирует источник, в сферу интересов английского топ-клуба входил главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим. Лондонцы пойдут на замену рулевого, если результаты команды ухудшатся.

«Челси» провально выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Подопечные Почеттино занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. На счету лондонского коллектива 35 баллов после 25 матчей.