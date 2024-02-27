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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» выбрал тренера, который может заменить Почеттино

27 Февраля 2024 • 09:07 Комментировать

В лондонском «Челси» недовольны работой главного тренера команды Маурисио Почеттино. По сообщениям журналистов Daily Mail, «пенсионеры» выбрали специалиста, который может заменить аргентинца.

Как информирует источник, в сферу интересов английского топ-клуба входил главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим. Лондонцы пойдут на замену рулевого, если результаты команды ухудшатся.

«Челси» провально выступает в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. Подопечные Почеттино занимают лишь 11-е место в турнирной таблице. На счету лондонского коллектива 35 баллов после 25 матчей.

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