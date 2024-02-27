Гвардиола рассказал, как относится к возможному уходу де Брёйне

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Кевина де Брёйне. Интерес к бельгийскому футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии.

«Мне бы хотелось, чтобы де Брёйне продолжил играть в «Манчестер Сити». Но я не знаю, как все сложится по итогу. Я слышал об интересе из Саудовской Аравии, но не знаю, было ли предложение. Я хочу, чтобы он остался с нами», - передает слова испанского тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Де Брёйне является игроком «горожан» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал восемь ассистов.