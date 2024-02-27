Член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Эрик Рамзи покинул манкунианский гранд, об этом сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».

32-летний валлийский специалист продолжит свою карьеру в МЛС. Эрику была предложена работа в «Миннесоте Юнайтед». Стоит отметить, что Рамзи входил в тренерский штаб манкунианского гранда с лета 2021 года.

В новом сезоне МЛС «Миннесота» сыграла всего один матч. Команда отпраздновала победу над «Остином» со счетом 2:1.

После 26 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и занимает шестое место в турнирной таблице.