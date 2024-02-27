Тренер «Ньюкасла» Хау озвучил решение по Жоэлинтону

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау высказался относительно будущего в команде полузащитника Жоэлинтона.

«Я хочу оставить этого футболиста в команде на долгий срок. Это важно для клуба», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний бразильский игрок выступает за английский коллектив с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Жоэлинтон провел 23 поединка за «сорок», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Ньюкасл» идет лишь на десятом месте в АПЛ.