Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро положил конец слухам о возвращении

27 Февраля 2024 • 08:36 Комментировать

Бывший форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на информацию о том, что он может возобновить карьеру. Игрок повесил бутсы на гвоздь в 2021 году из-за проблем с сердцем.

«Эта новость резко набрала популярность, но это неправда. Я не буду ни с кем подписывать контракт. Мой врач сказал, что у меня сейчас все хорошо, однако для возвращения нужно много тренироваться и пройти кучу медобследований. Иногда информация слишком преувеличивается», - передает слова Серхио Tyc Sports.

Последним клубом в профессиональной карьере Агуэро была каталонская «Барселона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гюлер принял решение о карьере в «Реале» ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
08:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как относится к возможному уходу де Брёйне
08:47 · Англия. Премьер-лига
Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер официально
08:41 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ньюкасла» Хау озвучил решение по Жоэлинтону
08:36 · Англия. Премьер-лига
Агуэро положил конец слухам о возвращении
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять вратаря
08:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о Хаби Алонсо
08:14 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
05:19 · Англия. Премьер-лига
​Фанат «Ньюкасла» вытер зад шарфом «Арсенала» после поражения
03:58 · Англия. Премьер-лига
​Боуэн сделал первый хет-трик в карьере и установил персональный рекорд в АПЛ
03:14 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Брентфорда»: «Мы не были на своём уровне»
02:59 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» впервые в своей истории выиграл у «Брентфорда»
02:08 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Мы сыграли намного агрессивнее, чем обычно»
01:41 · Англия. Премьер-лига
​Боуэн: «Давно шёл к хет-трику»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»
26 Февраля
23:14 · Англия. Премьер-лига
Тренерское кресло Почеттино зашаталось после проигранного финала Кубка лиги 1 слухи
Все новости
Рекомендуем