Агуэро положил конец слухам о возвращении

Бывший форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на информацию о том, что он может возобновить карьеру. Игрок повесил бутсы на гвоздь в 2021 году из-за проблем с сердцем.

«Эта новость резко набрала популярность, но это неправда. Я не буду ни с кем подписывать контракт. Мой врач сказал, что у меня сейчас все хорошо, однако для возвращения нужно много тренироваться и пройти кучу медобследований. Иногда информация слишком преувеличивается», - передает слова Серхио Tyc Sports.

Последним клубом в профессиональной карьере Агуэро была каталонская «Барселона».