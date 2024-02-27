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Гвардиола высказался о Хаби Алонсо

27 Февраля 2024 • 08:19 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил работу своего соотечественника Хаби Алонсо на посту главного тренера леверкузенского «Байера».

«Алонсо проделывает отрясающую работу. Это непобедимая команда, которая бросила вызов мюнхенской «Баварии». Наступает самая важная часть сезона. «Байер» не может не выиграть Бундеслигу, он может ее проиграть сам, если решит, что дело уже сделано», - цитирует испанца инсайдер Фабрицио Романо.

После 23 туров чемпионата Германии «фармацевты» с 61 очком уверенно лидируют в турнирной таблице. «Бавария» набрала 53 балла и идет второй.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хаби Алонсо Байер ещё теги
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