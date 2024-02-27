Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном переходе наставника лондонского «Арсенала» Микеля Артеты в стан «красных дьяволов».

«Даю 100%, что Артета ушел бы из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед». Я не говорю, что это обязательно произойдет, но если манкунианцы нацелятся на Микеля, то испанец примет решение двигаться дальше», - рассказал эксперт на своем канале Five.

Артета занимает пост главного тренера «канониров» с 2019 года. После 26 туров Английской премьер-лиги лондонский коллектив набрал 58 баллов и находится на третьем месте в таблице. «МЮ» с 44 очками идет на шестой позиции.