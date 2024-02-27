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​Фанат «Ньюкасла» вытер зад шарфом «Арсенала» после поражения

27 Февраля 2024 • 05:19 Комментировать
Арсенал
4:1
Ньюкасл

Продолжается череда неудач английского «Ньюкасла», который уже давно не ведает вкус побед. В очередном туре английского чемпионата команда крупно проиграла «Арсеналу», и, похоже, далеко не «конское» терпение поклонников «сорок» иссякло.

Во время игры это подтвердило поведение одного из фанатов клуба, который, когда ему откуда-то сверху случайно упал оброненный кем-то шарф «Арсенала», не нашел ничего лучшего, как демонстративно вытереть им свой зад.

И, хотя однокашники, сидевшие рядом под изрядным градусом пива, сей «перформанс» бурно одобрили, в футбольном сообществе Англии это вызвало и шок, и негодование.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон

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