Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Боуэн сделал первый хет-трик в карьере и установил персональный рекорд в АПЛ

27 Февраля 2024 • 03:58 Комментировать
Вест Хэм
4:2
Брентфорд

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2. Три мяча в этой игре забил нападающий хозяев поля Джаррод Боуэн.

Как выяснилось, для него этот хет-трик оказался первым в карьере - доселе три мяча за матч он еще не забивал. Также Боуэн довел количество своих мячей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги до четырнадцати - и это также его личный рекорд в высшем свете английского футбола.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
03:14
​Наставник «Брентфорда»: «Мы не были на своём уровне»
02:59
​«Вест Хэм» впервые в своей истории выиграл у «Брентфорда»
02:08
​Мойес: «Мы сыграли намного агрессивнее, чем обычно»
01:41
​Боуэн: «Давно шёл к хет-трику»
00:57
Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»
25 Февраля
21:42
Прогноз и ставка на матч Вест Хэм — Брентфорд АПЛ — 26 февраля 2024
24 Февраля
14:12
Нуса не перейдёт в «Брентфорд», Антонио интересен другим клубам
23 Февраля
17:33
​Мойес: «Вест Хэм» предложил мне контракт»
21 Февраля
22:13
Гвардиола хочет видеть Пакета в «Манчестер Сити», «Вест Хэм» знает об интересе
20 Февраля
14:26
Стало известно будущее Мойеса в «Вест Хэме»
19 Февраля
09:55
Филлипс — о первых матчах за «Вест Хэм»: «Всё пошло не так, как я надеялся»
01:22
Стало известно, какой клуб АПЛ хочет возглавить Лопетеги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гюлер принял решение о карьере в «Реале» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Брентфорд Брентфорд
4
2
2.55 3.60 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
03:58 · Англия. Премьер-лига
​Боуэн сделал первый хет-трик в карьере и установил персональный рекорд в АПЛ
03:14 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Брентфорда»: «Мы не были на своём уровне»
02:59 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» впервые в своей истории выиграл у «Брентфорда»
02:08 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Мы сыграли намного агрессивнее, чем обычно»
01:41 · Англия. Премьер-лига
​Боуэн: «Давно шёл к хет-трику»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик Боуэна в ворота «Брентфорда» прервал чёрную серию «Вест Хэма»
26 Февраля
23:14 · Англия. Премьер-лига
Тренерское кресло Почеттино зашаталось после проигранного финала Кубка лиги 1 слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
Бобб продлил контракт с «Манчестер Сити» официально
21:04 · Англия. Премьер-лига
Экс-звезда «Манчестер Юнайтед» раздаст автографы перед матчем сборных России и Сербии
20:56 · Англия. Премьер-лига
Суперкомпьютер Opta отреагировал на возвращение «Эвертону» четырёх очков
19:49 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыты трансферные планы «Манчестер Юнайтед»
19:40 · Англия. Премьер-лига
​«Невозможно остановить: Гвардиола высоко оценил конкурентов в АПЛ
19:26 · Англия. Премьер-лига
​Хаби Алонсо может заменить Клоппа – «Ливерпуль» имел позитивные контакты
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд
17:25 · Англия. Премьер-лига
​«Лидс» нацелен на игрока «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем