​Боуэн сделал первый хет-трик в карьере и установил персональный рекорд в АПЛ

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2. Три мяча в этой игре забил нападающий хозяев поля Джаррод Боуэн.

Как выяснилось, для него этот хет-трик оказался первым в карьере - доселе три мяча за матч он еще не забивал. Также Боуэн довел количество своих мячей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги до четырнадцати - и это также его личный рекорд в высшем свете английского футбола.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сыграет с «Эвертоном».