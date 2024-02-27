​Наставник «Брентфорда»: «Мы не были на своём уровне»

В Англии завершились матчи двадцать шестого тура (за исключением отмененной игры «Челси» с «Тоттенхэмом»), в понедельник «Вест Хэм» обыграл «Брентфорд» со счетом 4:2. Наставник «Брентфорда» Томас Франк посетовал, что его команда так и не нащупала своей игры и не смогла выступить на своем привычном уровне.

- Мы не смогли выйти на свой уровень сегодня. А соперник, наоборот, провел очень хороший матч. Были важные моменты в игре, которые повлияли на ее ход. Например, неназначенный в нашу пользу пенальти. Мы хорошо держались против лучшей команды в мире на «Этихаде», но тут быстро пропустили два гола, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.